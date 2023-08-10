В России рекордно выросло производство мяса утки

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За последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году.
Forbes, ссылаясь на данные аналитического центра BusinesStat, пишет, что росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти.
Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.
Производители верят в то, что утиное мясо всё-таки перейдет в разряд повседневных продуктов. При этом помешать дальнейшему росту могут проблемы с поставками селекционного материала. Россия на 100% зависима от завоза родительского поголовья из других стран.
Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на мясо индейки. Рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников. Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.
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Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.
Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на мясо индейки. Рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников. Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.
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Мария Фирсова