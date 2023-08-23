В России резко подорожает детское питание от Nestle

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia
На фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.
«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
За Nestle цены на детское питание, возможно, поднимут Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»).
«Фруто Няня» не заявляла о росте цен на свою продукцию. При этом такой шаг возможен и станет «предсказуемым» на фоне дорожающих сырья, логистики и расходов на персонал.
Ранее Союз предпринимателей прогнозировал рост цен на продукты до 20%.
Читайте также:
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
В России подорожают электронные сигареты в среднем на 30%
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
«Фруто Няня» не заявляла о росте цен на свою продукцию. При этом такой шаг возможен и станет «предсказуемым» на фоне дорожающих сырья, логистики и расходов на персонал.
Ранее Союз предпринимателей прогнозировал рост цен на продукты до 20%.
Читайте также:
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
В России подорожают электронные сигареты в среднем на 30%
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
Мария Фирсова