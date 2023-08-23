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В России резко подорожает детское питание от Nestle

23 августа 2023, 09:37

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

На фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.
«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.


За Nestle цены на детское питание, возможно, поднимут Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»).

«Фруто Няня» не заявляла о росте цен на свою продукцию. При этом такой шаг возможен и станет «предсказуемым» на фоне дорожающих сырья, логистики и расходов на персонал.

Ранее Союз предпринимателей прогнозировал рост цен на продукты до 20%.

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#дети
#питание
#цены
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Минсельхоз прокомментировал новость о повышении цен на детское питание
23 августа 2023, 10:31

Фото: istockphoto/PIKSEL

Минсельхоз, комментируя возможный рост цен на детское питание Nestle, заявил, что допускает недружественные шаги.
Производственные объёмы детского питания в стране растут. Об этом заявляет пресс-служба Минсельхоза РФ. По данным ведомства, цены на отечественное сырьё для производства детского питания остаются стабильными.
 
«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», —сказано в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
При этом в министерстве не исключают риска недружественных шагов со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

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#дети
#питание
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Представитель онлайн-гипермаркета Исаева дала советы по самостоятельной приёмке квартиры
23 августа 2023, 08:38

Фото: istockphoto/BernardaSv

До завершения приёмки квартиры необходимо обратить внимание на состояние стен, системы отопления.
Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета Анна Исаева, пишет «Лента. Ру».
 
Перед тем, как подписать акт приёма-передачи квартиры необходимо проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, систему отопления, сантехнику и электрику, а также досконально осмотреть входную дверь. Если дефекты будут обнаружены, следует указать на них владельцу жилья.
 
К числу наиболее распространенных изъянов Анна Исаева отнесла заедание дверного замка, сколы на радиаторных решётках, вертикальное расположение термоголовки, изношенные трубы, полотенцесушителей и кранов, а также трещины на стенах, не настроенные выключатели, заедающие звонки.
 
О замеченных нарушениях необходимо уведомить сотрудника технадзора. У застройщика есть 45 дней на устранение недочётов. Если в ходе проверки не выявили нарушения, то можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от жилья.

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#квартира
#квартиры
#ремонт
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Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
22 августа 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Rawpixel

К Новому году, вероятно, стремительно подорожают импортные игристые и тихие вина.
О повышении цен на алкоголь из Европы рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, пишет NEWS.ru.
 
Из-за повышения импортных пошлин алкоголь из Франции, Италии, Испании и Португалии стоимостью 400-600 рублей подорожает на 42-50% (200-250 рублей). Рост цен ожидается в октябре-ноябре.
 
Станут дороже не только импортные вина, но и дешёвый алкоголь — причиной этому явится рост ставок акцизов и минимальных розничных цен. Повышение цен на спиртные напитки ожидается в феврале 2024 года. Этот процесс будет полностью зависеть от импортеров и розницы, так как у продавцов имеются запасы алкоголя, закупленного по старым ценам.

Ранее сообщалось, что розничные продажи коньяка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.

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#шампанское
#алкоголь
#новый год
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Глава Союза потребителей Шапкин обвинил продавцов цветов в спекуляциях
22 августа 2023, 15:19

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Цветы к 1 сентября выросли в цене на 17% по сравнению с 2022 годом.
РИА Новости пишет, что в нынешнем году средняя стоимость букета равняется 1526 рублям. Самые дорогие букеты покупают москвичи, а самые дешёвые в Перми.

В среднем жители Москвы в августе тратили на букет 2142 рубля, пермяки —1105 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе букет для учителя обойдётся в 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля. Выше среднего по стране оказались букеты в Краснодарском крае (1952 рубля) и Иркутской области (1936 рублей). В Воронежской и Челябинской областях букет можно купить за 1302 и 1274 рубля соответственно.

Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, считает, что цены на цветы перед Днём знаний вырастут в 1,5 раза.

«Это обычная спекуляция продавцов цветов. 1 сентября, 8 марта, День святого Валентина - время, когда продавцы пытаются заработать все деньги. Это можно рассматривать как картельный сговор. За это грозит уголовная ответственность»,-напомнил эксперт.
 Павел Шапкин считает, что в праздничные дни должна активизироваться антимонопольная служба.
 
«Родителям можно не стесняться, а прямо сейчас писать письма, чтобы уже было вынесено предостережение. Федеральная антимонопольная служба может это сделать, чтобы дать понять, что за этим внимательно наблюдают, и нарушители могут быть привлечены к серьёзной ответственности»,-сказал в заключении Павел Шапкин.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября стоит выбирать ярким, весёлым и жизнерадостным.

«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — пояснила в беседе с RT Сафронова.
Для первоклассников специалист рекомендовала небольшие, лёгкие и удобные букеты, которые бы не загораживали самого ребёнка.

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#цветы
#дети
#школа
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В России подорожают электронные сигареты в среднем на 30%
22 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/master1305

Цены вырастут уже в сентябре.
Mash пишет, что причиной роста цен на электронные сигареты стал курс валют, сложности с логистикой и ужесточение законов. Электронные сигареты уже подорожали минимум на 10% по сравнению с теми ценами, которые были весной.
 
Модели, которые пользуются популярностью у покупателей, везут из-за границы. Курс доллара вырос, за ним последуют и цены на продукцию.
 
Также появились проблемы с доставкой. На границе фуры стали досматривать тщательнее. Таможенники сверяют позиции, проверяют сертификаты. Возможно, это связано с ужесточением закона, который предусматривает ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Поставщики в таких условиях отказываются от части продукции, предпочитая небольшие партии. Предприниматели опасаются ареста продукции, рейдов и штрафов.

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#цены
#сигареты
#вейпы
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«Ведомости»: Бренд Uniqlo окончательно ушёл из России
22 августа 2023, 07:08

Фото: iStock/J2R

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёров компании. Теперь площади, которые ранее занимал всемирно известный бренд одежды, отойдут другим ритейлерам.
«Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — отмечает издание.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, можно считать, что Uniqlo прекратила всю свою коммерческую деятельность на территории РФ. Компания уволила весь персонал с выплатой им по 11 месячных окладов и перевела японских менеджеров в другие страны.

До весны 2022-го, когда началась СВО, в РФ работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, но все магазины были временно закрыты. При этом продукция Uniqlo до сих пор представлена на российских маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в России люди стали массово покупать товары брендов, которые ушли из РФ, через посредников. В первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тысяч. Кроме IKEA байеры покупают для клиентов такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike.

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#одежда
#аренда
#торговля
#япония
#бренд
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«Известия»: Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года
22 августа 2023, 01:43

Фото: iStock/AND-ONE

Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года. Минздрав уже подготовил список запрещенных добавок, узнали «Известия».
Крупнейшие торговые сети России выступили против списка в редакции министерства: практически все такие устройства содержат эти ароматизаторы. Но эксперты напомнили о том, что уже многие страны мира запрещают такие добавки, поскольку именно они и привлекают молодежь.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы. 

Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон об ограничении продажи вейпов и любых никотинсодержащих устройств, в том числе кальянов. Их, как и табачную продукцию, теперь запрещено не только продавать несовершеннолетним, но и открыто выкладывать и рекламировать. За нарушение этих правил можно получить штрафы до до 600 тыс рублей.

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#вейпы
#минздрав рф
#торговля
#запрет
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«Лето кончилось, теперь худеем к Новому году!» - простыми секретами поделилась нутрициолог Коробейникова
Нутрициолог Коробейникова раскрыла шесть простых секретов на пути к комфортному похудению
21 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/RossHelen

Пляжный сезон на исходе, однако, это совсем не значит, что красивые обтягивающие вещи пора отложить на дальнюю полку! Оставаться в форме необходимо в любое время года. ​
Как сделать процесс похудения или поддержания фигуры не изнурительным и вынужденным процессом, а приятной и полезной привычкой - рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1».

«Терпеть голод и ждать срыв не нужно! Когда организм получает достаточно нутриентов (биологически активные элементы пищи, обуславливающие жизнеобеспечение организма) - он не ищет быстрых углеводов», - подчеркнула Коробейникова.

Эксперт раскрыла шесть простых правил, которые помогут абсолютно любому человеку не сорваться и продолжить сбрасывать ненавистные килограммы.

1.Ложитесь спать до 11 вечера. Это очень важно!

2.Уберите из дома все гадости и добавьте полезности, не провоцируйте мозг на срыв.

3.Ешьте всегда в одно и то же время. Тело быстро привыкнет к режиму и будет спокойно ждать своего часа без дополнительных конфеток. Не пропускайте прием пищи - это шаг к срыву!

4.Всегда сверяйтесь с гарвардской тарелкой, где половина овощей, четверть белка и четверть сложных углеводов (которые необходимо употреблять в первой половине дня).

5.Ну и если срыв случился - встаньте и идите дальше! Не вздумайте наказывать себя голодом, срывы случаются у всех!

6.Сделайте срыв запланированным, контролируйте его. Пусть это будет читмил раз в неделю.

Вот так, придерживаясь максимально простых правил, можно сохранить свою фигуру в прекрасной форме или наконец начать сбрасывать вес и прийти к телу своей мечты, уверяет Коробейникова.

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#диета
#питание
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ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
19 августа 2023, 13:24

Фото:istockphoto/Kondor83

Запросы от ФАС получили 3 крупнейших производителя мяса птицы в России.
ФАС проведёт проверку и выяснит, насколько обоснованы оптово-отпускные цены, которые устанавливают производители мяса. Два производителя мяса птицы уже получили предписания по результатам сделок на рынке.
 
После анализа информации ФАС сделает выводы о наличии оснований для принятия мер.

Ранее сообщалось, что ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение., пишет РБК.

Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.

Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.

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#мясо
#фас
#продукты
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