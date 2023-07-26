В России резко подорожал длиннозерный рис

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.
Аркадий Злочевский считает, что изменение цен связано с мировой конъюнктурой, а именно с запретом на вывоз белого риса из Индии. При этом Злочевский напомнил, что Россия закупала в Индии исключительно рис басмати, не попадающий под действие введенного запрета.
Президент Российского зернового союза рассказал, что ежегодно россияне потребляют 1 млн тонн риса, из которых пятая часть приходится на длиннозерный рис.
При этом круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за рубеж.
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Президент Российского зернового союза рассказал, что ежегодно россияне потребляют 1 млн тонн риса, из которых пятая часть приходится на длиннозерный рис.
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Мария Фирсова