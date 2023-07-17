В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса

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В России грузовые перевозки подорожали на 38%, а спрос на данную услугу вырос на 61%.
«Коммерсантъ» пишет, что, по мнению основателя биржи ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса вызван ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.
Спрос по международным направлениям увеличился на 30%, а количество заявок на перевозки из Европы снизилось на 60–80%.
Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов утверждает, что январь — июнь всегда являлись спокойными с точки зрения роста трат на логистику. А в этом году в первом полугодии зафиксирован рост тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.
Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по России компаниями из недружественных стран до 30 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минтранса РФ.
Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.
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Спрос по международным направлениям увеличился на 30%, а количество заявок на перевозки из Европы снизилось на 60–80%.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.
Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по России компаниями из недружественных стран до 30 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минтранса РФ.
Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.
Читайте также:
Россия ввела запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории страны
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Мария Фирсова