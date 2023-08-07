В России снизилась цена на сельдь

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За первое полугодие 2023 года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь упали на 21% и 10% по сравнению с уровнем 2022 года.
Об этом в понедельник, 7 августа, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.
В данный момент стоимость сельди тихоокеанской неразделанной равняется 62 рублям за 1 кг, а атлантической — 93 рублям за 1 кг. Стоимость филе минтая не изменилась с 2022 года — 205 рублей за 1 кг.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
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В данный момент стоимость сельди тихоокеанской неразделанной равняется 62 рублям за 1 кг, а атлантической — 93 рублям за 1 кг. Стоимость филе минтая не изменилась с 2022 года — 205 рублей за 1 кг.
«Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — уверяют в Росрыболовстве.Ранее сообщалось, что цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
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Мария Фирсова