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В России снизилась цена на сельдь

07 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/barol16

За первое полугодие 2023 года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь упали на 21% и 10% по сравнению с уровнем 2022 года.
Об этом в понедельник, 7 августа, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

В данный момент стоимость сельди тихоокеанской неразделанной равняется 62 рублям за 1 кг, а атлантической — 93 рублям за 1 кг. Стоимость филе минтая не изменилась с 2022 года — 205 рублей за 1 кг.


«Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — уверяют в Росрыболовстве.
Ранее сообщалось, что цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.

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#продукты
#рыба
#цены
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Правозащитник Павлов: К осени мясо в России начнёт дешеветь
07 августа 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов спрогнозировал снижение цен на мясо в России уже к осени.
«Курица достигла максимума, но сейчас идёт урожай, и цены на плодоовощную продукцию снижаются. Это балансирует потребительскую корзину. Потом к осени ситуация изменится — мясо подешевеет, овощи начнут дорожать. Корзина очень сбалансирована, там есть сезонный фактор. Поэтому, если она и будет расти быстрее, чем уровень инфляции — то максимум на 1-2%, но не более того», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он также отметил, что рост стоимости мяса может быть связан как с объективными факторами производства, так и с «ценовым сговором» компаний. Однако, по словам эксперта, из-за импортозамещения эта продукция сейчас не так сильно зависит от импорта и колебаний курса.

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#мясо
#цены
#продукция
#рост
#экономика
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Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Нутрициолог Костомаха рекомендовала обращать внимание на состав продукта
07 августа 2023, 18:13

Фото: istockphoto.com/xamtiw

Нутрициолог Анастасия Костомаха заявила, что при выборе шоколада надо обращать внимание на его состав, в который должны входить «какао тертое» и «масло какао».
«Соевый лецитин в составе не должен вас пугать. Он очень полезен для мозга и улучшения памяти. Но ему нужно знать меру в шоколадной плитке. Если шоколад совсем не тает в руке, то производитель переусердствовал с лецитином. Нормальный процент лецитина можно вычислить, посмотрев на тыльную сторону шоколадки», — добавила в беседе с Pravda.Ru Костомаха.

Также эксперт отметила, что в шоколаде не должно содержаться ароматизаторов и красителей.

Сама плитка шоколада, по словам специалиста, должна быть глянцевая и однородная.

А нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала о пользе лисичек, которые богаты бета-каротином.

«100 г содержат около 900 мкг этого вещества. Также в них есть клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника и регулирующая как уровень сахара в крови, так и уровень холестерина», — сказала в беседе с «Вестями Подмосковья» Козлачкова.

Кроме того, в лисичках содержатся витамины РР, А, В1 (тиамин), В6, аминокислоты, а также медь, калий и цинк, а их калорийность невысока.

При этом, отметила эксперт, не смотря на пользу этих грибов, увлекаться ими не стоит из-за их тяжёлого усвоения, в первую очередь, детям, пациентам с проблемами с ЖКТ.

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#питание
#здоровье
#врач
#шоколад
#грибы
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать чай
Диетолог Дюваль рекомендовала обращать внимание на срок годности, упаковку и запах
07 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/NATALYA KANISHCHEVA

Диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах.
Так, по словам специалиста, в заварке чая не должно содержаться никакого мусора вроде веточек или примесей.

«После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом, то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дюваль.

До этого Анжелика Дюваль заявляла, что шашлык не стоит сочетать с хлебом и другими жирными продуктами, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем.

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#чай
#рекомендации
#врач
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На российском рынке увеличился спрос на подержанные автомобили
07 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Ажиотажный спрос в июле пришёлся на автомобили с пробегом.
«КоммерсантЪ» пишет, что в дилерских центрах продажи за июль выросли на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах заметен рост на 15%.
 
«В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, которые купили евро/доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли, а потом потратить сбережения на товары длительного пользования»,— объяснил изданию директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.
Эксперты назвали ситуацию нетипичной: покупательская активность зачастую снижается в летний период. Они считают, что скачок спроса связан с ослабленным рублём и ростом утилизационного сбора.
 
В данный момент цены на автомобили не выросли, но рост неизбежен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.

В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

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#машины
#покупка
#автомобили
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В России подешевели духи и туалетная вода
07 августа 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Born to be blue

Цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
 
Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
 
При этом рост цен не оказал влияния на популярность данных товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.

Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.

Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.

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#косметика
#парфюм
#цены
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У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы
07 августа 2023, 09:20

Фото:istockphoto/yanik88

«Магнит» столкнулся с серьёзными перебоями в поставках воды в магазины южных регионов.
«Известия» пишут, что несколько дней в Сочи вода продаётся лишь в маленьких бутылках по 0,5 л, а все ёмкости большего объёма скупили. Сотрудники компании сообщают, что подобная проблема возникла и в Краснодаре.

«Магнит» на юге страны сейчас работает в условиях повышенного спроса, который вызвали рост внутреннего туризма и жара. Всё это создало определенные сложности в работе.
 
Компания начала увеличивать логистические ресурсы, чтобы оперативно пополнить магазины необходимым ассортиментом.

Ранее в краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.

Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары. Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

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#магазины
#вода
#регионы
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В России прогнозируется рост цен на индейку
07 августа 2023, 08:55

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В России могут вырасти цены на мясо индейки.
Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников.
 
Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.
 
В качестве примера издание приводит одного из крупных производителей мяса «Черкизово». С 4 сентября продукция из индейки, которую выпускает бренд, подорожает примерно на 6,5%.

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#мясо
#цены
#продукты
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В России выросли продажи новых грузовиков
06 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
 
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

В топ-5 популярных марок оказались китайские Sitrak (2,55 тыс.), Shacman (2,8 тыс. +102%), FAW (1,6 тыс. – рост продаж в 3,5 раза) и Howo (563 ед.; -16%). Среди моделей наиболее популярными оказались грузовики Sitrak C7H, FAW CA3310, Shacman SX3258, Shacman SX3318 и «КамАЗ-65115».
 
За 7 месяцев нынешнего года в стране реализовали 76,9 тысяч грузовых машин. Данный результат на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в нынешнем июле в России продали 52,8 тысяч легковых и легких коммерческих машин (+63% в сравнении июлем 2022 года).

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#цены
#продажа
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В России подорожало вторичное жильё
06 августа 2023, 08:08

Фото:istockphoto/brizmaker

Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
 
Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
 
По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.

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#квартиры
#жильё
#цены
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