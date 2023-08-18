В России снизятся цены на икру

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В России на фоне рекордного вылова лососевых, который является вторым по величине за всё время наблюдений, снизится цена на горбушу и икру.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков.
По его словам, рыба уже упала в цене на 35-40%, и через 2-3 недели это скажется на розничных расценках, которые будут снижаться соразмерно. Насколько упадут цены на икру, станет ясно в начале октября.
Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.
Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
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По его словам, рыба уже упала в цене на 35-40%, и через 2-3 недели это скажется на розничных расценках, которые будут снижаться соразмерно. Насколько упадут цены на икру, станет ясно в начале октября.
Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
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Мария Фирсова