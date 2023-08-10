В России стали больше производить мороженого

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Производство мороженного в России во II квартале достигло 188 млн кг, а в I квартале этот показатель равнялся 99,53 млн кг.
Такие данные приводят аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», пишут «Известия».
Объёмы производства увеличились на 27% произошло и по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Тогда во II квартале произвели всего 148 млн кг мороженого.
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Объёмы производства увеличились на 27% произошло и по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Тогда во II квартале произвели всего 148 млн кг мороженого.
«Лето 2023 года значительно более теплое, что влечет и более высокий спрос в отличие от нетипично холодного лета 2022 года. За спросом же следует и рост производства»,- комментируют ситуацию замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.Также одним из фактором увеличения производства стала стабилизация цен на упаковку и путей её поставок. Роль сыграло и снижение цены на сырое молоко, которое вызвало желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения.
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Мария Фирсова