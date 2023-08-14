В России урожаи оказались под угрозой из-за погоды

Министерство промышленности и торговли РФ раскритиковало предложение обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры (килограмм или литр), так же известное, как «закон о честной цене». Ведомство готово заблокировать этот проект до доработки, сообщают 14 августа «Известия».