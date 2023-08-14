В России урожаи оказались под угрозой из-за погоды

Фото: IStock/AlexRaths
Летом нынешнего года урожаи в России частично оказались под угрозой из-за погоды.
«Известия» пишут, что, по данным Торгово-промышленной палаты, в Поволжье и Сибири сильная засуха, которая повлечёт снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур.
Эксперты отмечают, что в большинстве аграрных регионов опасные погодные события не затронули целые регионы и не привели к тотальным убыткам.
Отмечается, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Но тем не менее жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Тревогу вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где установилась сильная жара и наблюдается дефицит влаги.
Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.
Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана.
По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Эксперты отмечают, что в большинстве аграрных регионов опасные погодные события не затронули целые регионы и не привели к тотальным убыткам.
«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», —рассказал президент НСА Корней Биждов.На первую декаду августа собрали 400 тысяч тонн продукции открытого грунта — на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Но тем не менее жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Тревогу вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где установилась сильная жара и наблюдается дефицит влаги.
Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.
Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана.
По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Мария Фирсова