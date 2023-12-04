В России увеличат производство курицы и яиц

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В конце ноября Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства курятины и яиц. Также ведомства до 19 декабря должны изучить причины подорожания яиц. Об этом сообщает РБК.
В пресс-службе Министерство сельского хозяйства отметили, что ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательстве, которые смогут помочь в наращивании производства бройлеров и яиц. Отмечается, что уже введена дополнительная поддержка для строительства птицеводческих предприятий, включая бройлерное производство.
В июле этого года стоимость курица побила рекорд, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Российский президент Владимир Путин также заявил, что обеспокоен увеличением цен и получил правительству разработать меры государственной поддержки для роста предложения мяса птицы на внутреннем рынке.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак