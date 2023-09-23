В России вырастут цены на бананы

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Цены на бананы в ближайшие 2 недели вырастут примерно на 20%.
По данным Mash, сейчас килограмм бананов можно купить за 120–130 рублей, в зависимости от магазина, а в ближайшее время цена фрукта достигнет минимум 150 рублей.
Проблема заключается в логистике и курсе доллара. Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то за новую партию придётся выложить почти 19 долларов.
При этом, по данным одного из крупнейших поставщиков бананов в Россию и СНГ, уже со следующей поставки (примерно через 3–4 недели) цена начнёт падать.
Экономист Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.
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Проблема заключается в логистике и курсе доллара. Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то за новую партию придётся выложить почти 19 долларов.
Экономист Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.
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Мария Фирсова