В России выросли продажи «Кенов»

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После выхода фильма «Барби» в России почти на четверть выросли продажи кукол «Кен».
Так, в июле россияне покупали куклу «Кен» на 23% больше, в то время как число покупок кукол «Барби» в этом же месяце выросло на 11%.
Как выяснили аналитики компании «Платформа ОФД», с 16 по 30 июля продажи игрушек выросли на 5% в сравнении с первыми двумя неделями месяца, а обороты товаров во второй половине июля выросли на 25%.
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Как выяснили аналитики компании «Платформа ОФД», с 16 по 30 июля продажи игрушек выросли на 5% в сравнении с первыми двумя неделями месяца, а обороты товаров во второй половине июля выросли на 25%.
«Несмотря на то, что фильм «Барби» пока не добрался до российского проката, многие российские рестораны в период мировой премьеры «перекрасили» меню в розовый, дизайнеры сделали акцент на барбикоре, а магазины игрушек поставили коробку «Барби» для фото. Это могло повлиять на рост продаж игрушек в июле, но если сравнивать продажи в июле 2023-го с 2022 годом, то рост незначительный», — приводит Газета.ру сообщение аналитиков.
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Мелисса Тимофеева