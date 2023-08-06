В России выросли продажи новых грузовиков

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Российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.
В топ-5 популярных марок оказались китайские Sitrak (2,55 тыс.), Shacman (2,8 тыс. +102%), FAW (1,6 тыс. – рост продаж в 3,5 раза) и Howo (563 ед.; -16%). Среди моделей наиболее популярными оказались грузовики Sitrak C7H, FAW CA3310, Shacman SX3258, Shacman SX3318 и «КамАЗ-65115».
За 7 месяцев нынешнего года в стране реализовали 76,9 тысяч грузовых машин. Данный результат на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в нынешнем июле в России продали 52,8 тысяч легковых и легких коммерческих машин (+63% в сравнении июлем 2022 года).
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В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.
За 7 месяцев нынешнего года в стране реализовали 76,9 тысяч грузовых машин. Данный результат на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в нынешнем июле в России продали 52,8 тысяч легковых и легких коммерческих машин (+63% в сравнении июлем 2022 года).
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Мария Фирсова