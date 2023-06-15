В России возник переизбыток iPhone на рынке

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В данный момент предложение гаджетов от Apple превышает спрос примерно в два раза, рассказывает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Особенно это касается новых дорогих моделей iPhone 14 и 13.
Ранее сообщалось, что в России цены на телевизоры упали на 20-50%. «Известия» пишут, что в некоторых случаях цены уменьшились почти в разы. Например, 55–65-дюймовые устройства, которые раньше стоили 45–60 тысяч рублей, подешевели вдвое. В Минпромторге это связывают с заменой Samsung, LG и других марок на отечественные и китайские бренды.