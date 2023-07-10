В России выросли цены на такси

Фото: iStock/Yury Karamanenko
За первую половину нынешнего года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4%, если сравнивать с прошлым годом, и достигла 435 рублей. В Москве стоимость выросла на 12%, до 771 рубля.
«Коммерсантъ» пишет, что крупнейший онлайн-сервис такси «Ситимобил» объяснил динамику цен удорожанием автомобилей, их обслуживания, топлива, запчастей.
Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала причинами роста цен возросшие цены на ОСАГО и проблемы с GPS-навигацией в столице.
Также рост цен на машины и затрат на их эксплуатацию вызвал отток водителей. В 2023 году, по словам Зариповой, дефицит таксистов усилился на фоне частичной мобилизации.
Читайте также:
С сентября такси в России может подорожать в несколько раз
Мишустин: ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к базам данных такси
В Новосибирске таксист-мигрант попытался изнасиловать пассажирку
Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала причинами роста цен возросшие цены на ОСАГО и проблемы с GPS-навигацией в столице.
Читайте также:
С сентября такси в России может подорожать в несколько раз
Мишустин: ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к базам данных такси
В Новосибирске таксист-мигрант попытался изнасиловать пассажирку
Мария Фирсова