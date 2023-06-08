В России закроют магазины Vans и The North Face

РИА Новости/Сергей Пятаков
Американский производитель одежды и обуви VF Corporation принял решение закрыть магазины в России
Компании VF Corporation принадлежат бренды Vans, The North Face, Timberland, Supreme.
«Коммерсант» пишет, что местное подразделение будет переведено на оптовые поставки. Сообщается, что последние торговые точки продажи Vans и других брендов закрыли весной 2023 года.
Ранее сообщалось, что в РФ запретят выкидывать одежду в мусорные баки. По мнению специалистов, необходимо сдавать все ненужные вещи в розницу. Для того, чтобы у граждан была такая возможность, планируют установить специализированные контейнеры прямо в магазинах, продающих текстиль.
«Коммерсант» пишет, что местное подразделение будет переведено на оптовые поставки. Сообщается, что последние торговые точки продажи Vans и других брендов закрыли весной 2023 года.
Мария Фирсова