Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми

В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми

Mash: автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморье
16 ноября 2023, 05:51
В Приморском крае произошло опрокидывание школьного автобуса с 14 детьми, направлявшимися в школу № 1. Об этом сообщает канал Telegram Mash.
Информация уточняет, что школьники путешествовали из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего поселков.

По информации издания, из-за гололеда водитель потерял управление транспортным средством, что привело к съезду автобуса в кювет.


В результате происшествия пострадали восемь детей, из которых шестеро были доставлены в больницу для госпитализации.

Читайте также:

В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва

На МКАДе грузовик насмерть сбил человека

В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
#дтп
#грузовик
#школьники
#водитель
#происшествия
#информация
Читайте нас в
Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ
15 ноября 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что стоимость автомобилей в России начнёт снижаться только тогда, когда запчасти и комплектующие к машинам будут производить у нас в стране.
«Сейчас, по идее, залежавшиеся на складах машины должны продаваться с большим дискаунтом. Это ŠKODA, Audi, Hyundai. Автомобили эти ещё можно купить, причём люксовых моделей, но что касается снижения цен, то она снизится только после того, когда основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что покупать авто лучше сейчас, поскольку в обозримом будущем, по его мнению, цена на машины будет расти.

Читайте также:

Автоэксперт Субботин: Надо запретить проезд грузовиков по трассам в выходные

Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО

Глава «Мостотреста» Воронин выступил против электросамокатов на набережных
#автомобили
#цена
#машины
#рынок
#россия
Читайте нас в
Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти
15 ноября 2023, 13:01

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рекомендовала использовать в интерьере дома вещи красного цвета и зажжённые свечи для разжигания и сохранения страсти между партнёрами.
«Страсть разжигает и красный цвет, так как он соответствует половой чакре. Особое воздействие он оказывает именно на мужчин. Поэтому если женщина надела что-то красное, то 100% она не останется без внимания. И необязательно, чтобы это было платье, достаточно даже красных бус или помады», — добавила в беседе с «Москвой 24» Чодрон.

При этом, добавлять такие красные оттенки и цвета надо дозированно. По словам эксперта, энергия красного цвета сильная, и при постоянном или чрезмерном её использовании она может начать оказывать негативное воздействие на человека, раздражая его.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан показал поклонникам в блоге апартаменты, которые приобрел несколько месяцев назад. Как пишут «Дни.ру», российский исполнитель провёл для подписчиков онлайн-экскурсию по своему новому жилью.

Читайте также:

Уютная осень: 10 бюджетных идей для дома

Почему стоит делать ремонт осенью и как на нем сэкономить

Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха
#энергия
#ремонт
#апартаменты
#дизайн
#жильё
Читайте нас в
Экономист Лобода спрогнозировал рост цен авиабилетов на внутренние рейсы
14 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Экономист Андрей Лобода заявил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России может вырасти на 30% к концу года.
Он добавил, что прибавление в стоимости будет даже при условии, что Минтранс РФ решит не продлевать субсидирование отечественных авиакомпаний за выполненные рейсы внутри страны.

«Компании выживают и за счёт поддержки государством внутренних перевозок. При этом, субсидии не касаются перелётов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Читайте также:

Клиенты «Аэрофлота» пожаловались на массовую отмену забронированных билетов в Таиланд

Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для российских туристов

Россия может полностью отменить визы с пятью странами в 2024 году
#компании
#рейсы
#цена
#перевозки
#билеты
Читайте нас в
Россиянам рассказали о необычном способе избежать лишних трат
Финэксперт Коннова рекомендовала совершать покупки в наушниках
14 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Финансовый консультант Ирина Коннова заявила, что во избежание лишних трат можно делать покупки в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коннова.

Она также отметила, что на лишние траты, в частности на продукты, негативно влияют нездоровые перекусы.

По её мнению, также нужно избегать покупок товаров впрок.

Ранее в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.

Читайте также:

ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца

«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

В РФ увеличились онлайн-продажи валенок
#продукты
#покупки
#рф
#рекомендации
Читайте нас в
Мишустин заявил, что РФ нужно повысить самообеспеченность по некоторым продуктам
14 ноября 2023, 16:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности сообщил о том, что стоит задача увеличить самообеспеченность государства по некоторым продуктам.
В этот список попали молоко, фрукты и пищевая соль, пишет ТАСС.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей», —напомнил глава правительства Михаил Мишустин. 
Мишустин сообщил, что уровень самообеспеченности молочными продуктами, фруктами и ягодами увеличивается, но не так интенсивно, как нужно. 

В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца. Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.

Читайте также:

ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца

Российские хлебопеки обратились за помощью

Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
#продукты
#михаил мишустин
#россия
#новости
#продуктовые наборы
Читайте нас в
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
14 ноября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/amenic181

Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца.
Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства. 

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», - передаётся в сообщении.
На основе данных, которые получит служба, будет выяснена обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже началась в регионах.

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы изучить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. 

Ранее сообщалось, что в числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

Читайте также:

«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

Российские хлебопеки обратились за помощью

Российские ломбарды открывают магазины с ненужными заложенными товарами
#яйца
#продукты
#цены
#фас
#деньги
#магазины
#экономика
#проверка
#проверки
Читайте нас в
«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
14 ноября 2023, 04:29

Фото: iStock/Chalabala

Российское правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия».
В числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты. 

Так, Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.

Читайте также:

В России ожидается снижение стоимости мяса птицы и яиц

Сотовая связь и гречка: что подорожает в России в 2024 году

В России прогнозируют подорожание рыбы
#яйца
#цены
#правительство
Читайте нас в
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2024-2028 годы
13 ноября 2023, 20:02

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам, а также предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы. Об этом сообщает РИА Новости, имея в распоряжении соответствующий документ.

Данные индексы позволяют осуществлять контроль  над тарифными решениями, которые принимают местные региональные власти. Соблюдения этих показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба.

В документе указано, что со второго полугодия 2024 года средний показатель в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Подмосковье сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленобласть — на 10,2%, Омская — на 14%, республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.

В пресс-службе ФАС отметили, что изменения платы является удерживающим фактором роста тарифов.

Читайте также: 

Финэксперт Лоссан: Неуплата налога до 1 декабря грозит начислением пени

Пищальников: «Снижение платежеспособности людей негативно повлияет на бизнес»

Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино
#подмосковье
#изменения
#правительство
#данные
#фас
#контроль
#услуги
#новости
#служба
Читайте нас в
Эксперт по недвижимости Бескровный предрёк рост цен новостроек в Петербурге
13 ноября 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/aapsky

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости Евгений Бескровный высказал предположение, что цены в квартирах в новостройках продолжат плавно подниматься.
«До конца года положительная динамика на рынке новостроек сохранится, и спрос останется как минимум на том же уровне, что и сейчас, а значит, стоимость квартир в новостройках продолжит свой плавный и прогнозируемый рост, так как для этого на сегодня есть все предпосылки», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Бескровный.

Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего. Так, по данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей.

Читайте также:

Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела

В России значительно подорожала аренда жилья

Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
#аренда
#цены
#рост
#недвижимость
#санкт-петербург
Читайте нас в
Достижения.рф