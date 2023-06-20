В российских ресторанах начали поднимать цены

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Рестораны подняли цены на 10% в июне из-за подорожания продуктов
«Известия» пишут, что цены на позиции в меню российских ресторанов в июне выросли примерно на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортной продукции. По некоторым категориям рост цен доходит до 35%.
По подсчётам экспертов, сильнее всего за год подорожало оливковое масло (+34%). Рыба подорожала на 25%, а цены на морепродукты в среднем выросли на 14%. Учитывая, что в себестоимости меню продукты составляют примерно 30%, то с ростом цен на продукты стали дорожать блюда.
По данным аналитиков, востребованность кафе, ресторанов и фуд-кортов в торговых центрах растёт, но из-за резкого роста цен спрос может упасть.
Ранее сеть «Вкусно-и точка» объяснила рост цен. В среднем цены повысятся на 6%. Изменения цен не коснутся основного меню «Вкусно — и точка».
По подсчётам экспертов, сильнее всего за год подорожало оливковое масло (+34%). Рыба подорожала на 25%, а цены на морепродукты в среднем выросли на 14%. Учитывая, что в себестоимости меню продукты составляют примерно 30%, то с ростом цен на продукты стали дорожать блюда.
Ранее сеть «Вкусно-и точка» объяснила рост цен. В среднем цены повысятся на 6%. Изменения цен не коснутся основного меню «Вкусно — и точка».
Мария Фирсова