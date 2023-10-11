В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах

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Согласно данным Росстата, цены на курицу в России продолжают расти. При этом стоимость овощей и фруктов стремительно падает.
Уточняется, что за неделю цены на курицу выросли на 1,26%, а на свиницу – на 0,31%. Таким образом, за период с начала года по 9 октября рост цен составил 26,39% на мясо кур и 10,4% на свинину.
При этом наблюдается снижение стоимости плодовоовощной продукции на 0,2%. Однако есть и подорожание, например, цена на томаты выросла на 6,98%, а на лук – на 0,1%.
Отмечается, что подешевели огурцы (на 4,2%), яблоки (2,6%), картофель (2,5%), белокочанная капуста (2,3%) и др.
Ранее стало известно, что сети быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на все пункты своего меню из-за подорожания мяса курицы.
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При этом наблюдается снижение стоимости плодовоовощной продукции на 0,2%. Однако есть и подорожание, например, цена на томаты выросла на 6,98%, а на лук – на 0,1%.
Ранее стало известно, что сети быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на все пункты своего меню из-за подорожания мяса курицы.
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Анастасия Чинкова