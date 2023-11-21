В РСА прогнозируют возвращение 90-х из-за отмены подтверждения ОСАГО

В 2024 году цены на продукты в российских магазинах продолжат расти. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Это обусловлено нехваткой мощностей для хранения урожая, перерасчётом коммунальных услуг и высокими ставками по кредитам.