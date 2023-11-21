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В РСА прогнозируют возвращение 90-х из-за отмены подтверждения ОСАГО

21 ноября 2023, 13:46
Фото: istockphoto/djedzura

Фото: istockphoto/djedzura

У страховщиков вызывает беспокойство возможная отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО во время регистрации транспортного средства.
Из-за этого водители могут вернуться в 1990-е годы и столкнуться с «разборками» на дорогах. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, пишет РИА Новости.

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», - сказали в РСА.

Страховщики призывают сохранить контроль. При этом его можно изменить.

«Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Происходить это должно одновременно», - добавили в РСА,
Напомним, Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект. Он предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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#новости
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#машины
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Глава Мясной ассоциации Юшин: «Не собираются россияне есть насекомых»
21 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/CreativeNature_nl

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин усомнился в переходе россиян с мяса на насекомых в плане пищи.
«Не собираются россияне есть насекомых, у нас вполне достаточно мяса, и люди у нас едят мясо. Такова наша многовековая культура. Почему люди едят насекомых в тех или иных странах до сих пор? Причин несколько. Одна из них — страны очень бедные, а насекомых можно ловить, так сказать, в каждом углу своей хижины. Так сложилась культура, но в этом ничего необычного нет», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Юшин.

Он высказал мнение о том, что любые инновации в области пищепрома должны приветствоваться, но ни в коем случае не должны навязываться, а у человека всегда должно оставаться право выбора в области, касающейся продуктов питания.

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#культура
#инновации
#мясо
#страны
#россияне
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Стало известно, почему жильцы домов переплачивают за отопление
Эксперт Вепрецкая сообщила, что открытые окна в подъездах ведут к переплатам
21 ноября 2023, 09:05

Фото: istockphoto/znm

Постоянно открытые окна в подъездах зимой способны привести к двойной переплате за тепло его жильцами.
ОБ этом рассказала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, пишет РИА Новости.
По её словам, в среднем, чтобы нагреть многоквартирный дом до нормативной температуры в декабре в северных российских регионах, требуется 700 гигакалорий, а в южных — 300.

«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. Чтобы полностью дом остыл при температуре -15 градусов, нужен час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», —рассказала Татьяна Вепрецкая.
Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов сообщил,  что основные теплопотери здания (около 80%) происходят через наружные стены и окна.

«Площадь окон подъездов может составлять до 20% остекления. Предположим, что до 10% окон в подъездах могут быть открыты. С учетом полностью открытого окна можно оценить общие потери тепла до 3%. Следует учитывать, что оплата этих процентов в основном ложится на собственников. Это может дать увеличение счета за тепло до 10%», — рассказал Олег Рубцов.
В случае, если открытые окна в местах общего пользования ведут к серьезным теплопотерям, управляющие компании обычно убирают с них ручки на отопительный сезон, а иногда устанавливают замки.

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#оплата
#жкх
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#зима
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Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто
20 ноября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Автоэксперт Андрей Кондрашов заявил, что понять, что машина готовится к угону, можно по установленным радиомаякам или заблокированному сигналу охранной системы.
Так, по его словам, нередки случаи, когда злоумышленники блокируют сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом. Автомобилист же, в свою очередь, думает, что в пульте просто разрядилась батарейка, и когда он идёт ее менять, происходит похищение автомобиля.

«GPS-маяки, в свою очередь, ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса. Но без помощи специального оборудования его обнаружить невозможно», — добавил в беседе с Газета.ру Кондрашов.

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#похищение
#авто
#безопасность
#автомобилисты
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Экономист Ильдаров назвал самый главный фактор выбора постельного белья
Экономист Ильдаров: «Постельный текстиль должен быть из 100%-ного хлопка»
20 ноября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Кандидат экономических наук, президент Ассоциации Текстильщиков России Шамхал Ильдаров заявил, что при выборе белья необходимо ориентировать на его состав.
Так, по его словам, постельный текстиль должен быть хлопковым.

«Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильдаров.

Он также отметил, что не следует покупать бельё с различными рисунками, поскольку зачастую все изображения нанесены на ткань красителями.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что основным и главным трендом следующего 2024 года станет поло. Как передаёт utro.ru слова специалиста, эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне.

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#рекомендации
#покупки
#стиль
#мода
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Экономист Кричевский назвал единственный продукт, который не подорожает в 2024 году
Экономист Кричевский назвал продукт, который не подорожает в 2024 году
20 ноября 2023, 13:58

Фото: IStock/Bet_Noire

В 2024 году цены на продукты в российских магазинах продолжат расти. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Это обусловлено нехваткой мощностей для хранения урожая, перерасчётом коммунальных услуг и высокими ставками по кредитам.
«Например, картофель подорожает уже весной. У нас закончатся запасы, придётся завозить новые, из-за этого картошка будет импортная. Это происходит из года в год со всем урожаем, потому что средств хранения у нас недостаточно. Это типичная русская черта: мы сначала собираем рекордный урожай, а потом до трети этого урожая теряем», — заметил экономист.
Кричевский подчеркнул, что уже во втором полугодии на ценах отразится перерасчёт коммунальных услуг. Напомним, ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ: в Москве — 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в среднем по России —9,8%.
В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?
В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?
Меньше всего в 2024 году подорожает «социальный хлеб», то есть тот, что продаётся без торговой наценки, отметил экономист. 
«Подорожает всё, потому что выросли ставки по кредитам, выросли расходы у производителей, и они говорят об этом открыто, выросли затраты на семена. Всё это перекладывается в цены. За исключением социального хлеба, – это самые ходовые батоны и буханки. Потому что на эти продукты цены жестко не контролируются. Но это не хлеб, это размороженные полуфабрикаты», — заключил собеседник.
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#жкх
#картофель
#продукты
#хлеб
#цены
#рост
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РБК: Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов
20 ноября 2023, 09:09

Фото: istock / Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Из аптек России постепенно стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, в середине ноября 2023 года препарат от эпилепсии «Фризиум» можно было купить только в двух аптеках Москвы и в 56 аптеках страны, а транквилизатор «Золомакс» нельзя было купить в Тамбовской и Воронежской областях. Как минимум у 8 из 20 зарегистрированных в РФ сильнодействующих наркотических препаратов имеются трудности с доступностью в регионах.

Причиной этого стало ужесточение продаж с 1 сентября. Теперь аптека недостаточно лицензии для продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Также должно быть специальное разрешение, которое нужно получать на каждую аптеку, а не на юридическое лицо.

Дефицит препаратов возник из-за ужесточения требований к их обороту и риска «несоразмерных нарушениям» штрафов.

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#лекарства
#аптека
#дефицит
#аптеки
#препараты
#лекарство
#рф
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В России подорожала хурма при рекордном урожае
18 ноября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/DiyanaDimitrova

Рекордный урожай хурмы собрали в 2023 году в России.
РЕН ТВ пишет, что на прилавках хурмы от отечественного производителя меньше, чем от зарубежных, да и цены сильно завышены. Стоимость килограмма хурмы может доходить до нескольких сотен рублей. 

«Азербайджанская сейчас подешевле - 450 рублей килограмм. А испанская 800 рублей килограмм», – сообщила корреспонденту РЕН ТВ Мураду Магомедову продавец Светлана.  
По словам продавцов, российской хурмы на прилавках нет. При этом в стране хурму выращивают в Дагестане, в Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас идёт сбор урожая. Урожай в нынешнем году рекордный. В Дагестане соберут минимум 20 тысяч тонн хурмы. 

«В Дагестане у садоводов килограмм хурмы стоит 40 рублей, а в Москве на прилавках в среднем 250. То есть в 6 раз дороже», – рассказывает корреспондент.  
Цена за килограмм складывается из следующих показателей: садовод продал за 40 рублей, к этому нужно прибавить упаковку, логистику, накрутку посредников и почти двукратную наценку розничного продавца.  

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить, и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», –заявил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
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#потребитель
#продукты
#цены
#овощи
#фрукты
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В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
18 ноября 2023, 10:22

Фото: istockphoto/Paperkites

Доля сделок с обменом на рынке Московского региона в следующем году может вырасти в 3 раза.
Такой вывод сделали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет «Лента.ру».

По данным аналитиков, сейчас обмен составляет незначительную долю от общего количества сделок — от 3 до 5%. В 2024 году тенденция, возможно, изменится. Спрос на такой формат приобретения недвижимости увеличится до 15%. Рынок ранее сталкивался с подобной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за стремительным ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.

Часть покупателей предпочитают обмен с примерно одинаковым метражом жилья, чтобы переехать в новую локацию, а другие ищут возможность увеличить жилплощадь.

Высокие ставки на вторичные квартиры многим не позволяют приобрести лот стандартным методом, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге люди выбирают альтернативу: начинают поиск собственника, который готов на сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные обычно требуется доплата.

Главная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке почти невозможно найти похожие лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, а также ремонтом, инфраструктурой, транспортной доступностью. 

«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — напоминает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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#россияне
#квартира
#жильё
#дом
#покупка
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Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
17 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/pada smith

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предположил, что до конца года цены на алкоголь сохранятся розничными сетями на прежнем уровне.
«Ничего не подорожало практически. Более того, судя по всему, розничные сети будут держать цены до конца этого года на нынешнем уровне. Они ещё месяц-два назад обратились к поставщикам, у сетей свой большой запас продукции. Поэтому думаю, никакого повышения цен до конца этого года не будет», — поделился мнением в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

А вот с начала года, а точнее с 1 января, по мнению эксперта, рост цен на алкогольную продукцию вполне вероятен, поскольку в начале года цены на товары традиционно растут.

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#цены
#рф
#алкоголь
#товары
#продукты
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