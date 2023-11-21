В РСА прогнозируют возвращение 90-х из-за отмены подтверждения ОСАГО

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У страховщиков вызывает беспокойство возможная отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО во время регистрации транспортного средства.
Из-за этого водители могут вернуться в 1990-е годы и столкнуться с «разборками» на дорогах. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, пишет РИА Новости.
Страховщики призывают сохранить контроль. При этом его можно изменить.
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«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», - сказали в РСА.
«Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Происходить это должно одновременно», - добавили в РСА,Напомним, Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект. Он предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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Мария Фирсова