В Санкт-Петербурге стартовали продажи новых автомобилей Honda

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Автосалон Санкт-Петербурга «Звезда Невы» открыл продажи восьми моделей автомобилей Honda
В Санкт-Петербурге автосалон «Звезда Невы» начал продажу восьми новых моделей автомобиля Honda, пишет РИА Новости. Сообщается, что для покупателей доступны следующие модели 2022 и 2023 года выпуска: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.
Эти модели имеют официальную гарантию и адаптированы под рынок РФ.
Напомним, в декабре 2020 года ООО «Хонда Мотор РУС» объявила о прекращении экспорта новых автомобилей, мотоциклов и двигателей на территорию России. Сообщается, что у автоконцерна Honda отсутствует собственный завод в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Петербурге сошла с конвейера первая Lada X-Cross 5.
Эти модели имеют официальную гарантию и адаптированы под рынок РФ.
«Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные», — заявляет гендиректор автосалона «Звезда Невы» Валерий Рыжкин.
Напомним, в декабре 2020 года ООО «Хонда Мотор РУС» объявила о прекращении экспорта новых автомобилей, мотоциклов и двигателей на территорию России. Сообщается, что у автоконцерна Honda отсутствует собственный завод в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Петербурге сошла с конвейера первая Lada X-Cross 5.
Екатерина Коршунова