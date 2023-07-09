В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы

Фото: Фотобанк Московской области
В магазинах Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы, которую нашли в цеху главного производителя CA Cedergren.
Об этом рассказала глава компании Мод Седергрен, пишет РИА Новости. Дефицит яиц сохраняется в стране уже 2 месяца. Компания перестала поставлять их в супермаркеты.
Сальмонелла в яйцах была обнаружена в апреле после плановой проверки в упаковочном цеху компании в Флисериде на юго-востоке Швеции.
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«Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться, —сказала Седергрен. — Мы вернемся на рынок».
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Мария Фирсова