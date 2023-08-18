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В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу

Председатель ОПИ Павлов объяснил, как сэкономить на сборах ребёнка в школу
18 августа 2023, 14:49

Фото: IStock/Margarita Orlovskaia

До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По словам специалиста, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться проблемы с доставкой. Всё потому, что такие товары обладают сезонностью, поэтому накануне 1 сентября может наблюдаться как увеличение стоимости, так и определённый дефицит.
«Все товары для учёбы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определённый ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное», — сказал эксперт.

Павлов напомнил и о качестве товаров. Он призвал родителей проверять маркировку на одежде и обуви, чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.
«При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведённая, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения “Честный знак”, там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности. Рекомендуется также избегать синтетических материалов при выборе одежды, в частности, нательного белья. И не покупать одежду в сомнительных местах», — подчеркнул специалист.
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#школа
#покупка
#товары
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В России подорожает пищевая сода
18 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/SB

Сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года.
По данным Mash, завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
 
Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
 
Различные производства, которые используют гидрокарбонат натрия, активно скупают остатки по старой цене. Сложнее всего обстоят дела в Санкт-Петербурге. Местным пекарям приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, Растут ещё и логистические затраты.

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#цены
#рост
#завод
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Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%
Эксперт ОНФ Пожарская назвала псевдовыгодными низкие ставки по ипотеке
18 августа 2023, 13:17

Фото: IStock/Evkaz

Уже со следующей недели несколько российских банков повысят ставки по ипотеке на два процентных пункта. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. Однако до сих пор на рынке можно встретить предложения от застройщиков со ставкой 0,1%. Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» об опасности таких кредитов.
По словам специалиста, ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.
«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала Александра Пожарская.
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#банк
#квартира
#ипотека
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Роскачество рассказало, на какие уловки идут продавцы при распродажах
17 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/stickerside

Во время распродаж нужно внимательно изучать все условия акции перед покупкой товара, поскольку некоторые продавцы используют уловки в периоды распродаж: например, создают искусственный ажиотаж, завышают цены перед скидкой или же продают неходовой товар. Об этом рассказали журналистами РИА Новости в Роскачестве
В ведомстве привели примеры того, как ритейлеры могут повышать цены перед распродажами, а затем делать скидки на 50% и более, что может привести к одинаковой цене со скидкой и на старте продаж.

Иногда порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако, если сравнить цены на нескольких торговых площадках, то может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.

Также продавцы могут предлагать аксессуары или подарки при покупке более дорогого товара, но это может быть способом избавиться от плохо продающегося или неликвидного товара. «Не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Возможно, в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по акции», — отметили в Роскачестве.

Не гнушаются отдельные недобросовестные продавцы и созданием искусственного дефицита для давления на потребителя с последующей продажей товара по завышенной цене — в надежде на то, что человек купит то, что ему так сильно нужно, уже буквально за любые деньги.

Специалисты Роскачества напомнили, что потребители в любом случае должны как минимум «уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения», а также внимательно изучать условия реализации того или иного товара.

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#покупатели
#распродажа
#торговля
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Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство
16 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Аналитик, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что онлайн-продажа и доставка алкоголя полезна тем, что, в первую очередь, эта услуга удобна потребителю.
«Это удобно потребителю. Во всём цивилизованном мире с европейской культурой, практически во всех странах мира эта услуга работает. И работает нормально, и никто от нее там не спился, и школьники там не спились. А это основные контраргументы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Он добавил, что продажи алкоголя по Интернету будут выгодны розничной торговле и маркетплейсам. При этом, он отметил, что введение таких мер не приведёт к алкоголизации населения, поскольку дети и подростки не смогут приобрести спиртное, за дешёвой водкой тоже никто не обратиться к доставке, поскольку это дорого. Такой услугой будет пользоваться, по словам эксперта, лишь небольшая часть среднего класса.

Он подчеркнул, что запреты онлайн-продажи алкоголя не искореняют её, а провоцируют появление незаконных сайтов, продающих фальсификат. Такая ситуация в России, по словам Дробиза, и произошла в 2007 году после запрета онлайн-торговли спиртным.

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#онлайн
#россияне
#алкоголь
#продажа
#доставка
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В России почти в два раза увеличили производство сахара
15 августа 2023, 19:47

Фото:istockphoto/Kosal Hor

К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн.
 
Переработкой сахарной свеклы занимаются  14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
 
Прогнозируется, что производство сахара в стране  по итогам нынешнего года возрастёт до 6,4 млн тонн. Данный показатель на 0,15 млн тонн больше, чем в 2022 году.

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X5 Group купила сеть «Виктория»

В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз
#сахар
#завод
#производство
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X5 Group купила сеть «Виктория»
15 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Dan Dalton

Компания X5 Group официально завершила сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория».
Об этом ретейлер уведомил Федеральную антимонопольную службу.
 
Ранее «Виктория» принадлежала ГК «Дикси». В сделку не попали магазины в Долгопрудном. Они переданы третьим лицам, чтобы соблюсти требования ФАС.
 
«После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключённые торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ», —сообщили в ФАС.
 X5 Group распространила действующие ограничения наценок в своей сети на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево».
 
Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных. В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.

«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».

Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.

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#супермаркет
#магазины
#фас
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В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз
15 августа 2023, 15:08

Фото: iStock.com/Daniil Dubov

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что министерство ожидает постепенного роста качества российских контактных линз.
РИА Новости пишет, что в первом квартале 2023 года объёмы производства контактных линз в России выросли на 10,5%. Василий Осьмаков отметил, что на отечественного производителя стали обращать внимание, а качество российских линз постепенно будет расти.

Сейчас в России 9 производителей контактных линз. В их числе и те, кто поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья, — к примеру, «Фирма Конкор».

Ранее российское Министерство промышленности и торговли заявило о готовности включить контактные линзы в списки для параллельного импорта, если на рынке образуется их дефицит. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Johnson & Johnson, владеющая такими брендами контактных линз, как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начала уведомлять своих российских контрагентов о перебоях с поставками импортной продукции. В результате стоимость линз в некоторых салонах оптики выросла едва ли не в полтора раза, а на рынке начал образовываться их дефицит.

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#здоровье
#очки
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Как сэкономить на продуктах? – советы эксперта по финансам
Эксперт по финансам Патешман назвал 9 способов сэкономить на покупке продуктов
15 августа 2023, 14:57

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

В условиях, когда всё вокруг дорожает, приходится экономить буквально на всём, в том числе и на покупке продуктов питания. Как тратить на еду меньше денег, но чтобы качество продуктов не падало? Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман.
Один из способов меньше тратить денег на покупку продуктов питания — холистический подход. Это одновременное использование скидок, предложений от магазина, сервиса доставки и применение банковской программы лояльности по карте. Так получается покупать все те же самые любимые товары, но по меньшей стоимости.

Доставка

Заказывайте товары онлайн через сервисы доставок. Помимо экономии времени, вы можете выбрать продукты из нескольких магазинов и сравнить цены. А расходы на доставку отобьются. Если в вашем городе нет сервисов-доставки, покупайте продукты в сетевых супермаркетах.

Акции

Выбирайте товары по акции. Скидку на товар делает сам производитель или торговая сеть, чтобы стимулировать покупательскую способность и лояльность к бренду. Товары по акции по качеству ничем не отличаются от других аналогичных товаров другого бренда. Если можно взять дешевле, зачем переплачивать?

Промокоды

Применяйте промокод на первый заказ. Его можно найти в самом приложении по доставке или на специальных агрегаторах-скидок и купонов. Если нужно несколько раз заказать продукты, регистрируйте аккаунт на родных.
Также еще есть вариант аренды виртуального номера. Это специальные ресурсы, которые предоставляют номера как раз для регистрации на различных сайтах-магазинов, доставок. Этот способ уберегает от мошенников и рекламы. 

Предложения от банков

Многие банки расширяют свои программы лояльности по картам и предоставляют дополнительные скидки от партнёров. Чаще всего такие предложения можно увидеть в мобильном приложении или на сайте банка в специальном разделе акций. За покупку от партнёра банк может начислить кешбэк (иногда он достигает и 100%, то есть полная сумма покупки возвращается) или сделать скидку на покупку. Механика простая: переходите в магазин по ссылке из приложения, приобретаете товары и оплачиваете картой (иногда разрешается оплачивать покупки картой любого банка).
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Купоны

Проверьте скидочные купоны на покупку от определённой суммы. Это не скидка на первый заказ. Это именно дополнительная скидка на покупку от определённой суммы. Такие купоны ищите на специальных сайтах-агрегаторах, например, «промокоды.нет» или в телеграмм-каналах.  

Кешбэк

Оплачиваете товар дебетовой или кредитной картой с кешбэком. Заранее посмотрите, по какому мсс-колу пройдёт покупка и сравните с мсс-кодами по программе лояльности вашей карты. Проверить мсс-код можно в своём мобильном банке после покупки или позвонить на горячую линию банка.

Баллы от маркетплейсов

За покупки товаров на некоторых маркетплейсах вам могут начислить баллы, которые можно будет применить при следующей покупке. 

Но важно помнить, что при покупке товаров через сервис-доставки нужно прописать в комментариях для доставщика какой срок годности должен быть у продуктов, какой свежести или цвета фрукты, сколько одноразовых пакетов вам положить. Вроде бы мелочь, но если не прописывать такие вещи, то можете получить продукты, у которых срок годности закончится на следующий день. 

Сравнивайте цены

Есть специализированные приложения, которые помогают сравнивать цены в магазинах. Можно посмотреть, какие есть скидки и акции в магазинах шаговой доступности от вашего дома. В некоторых случаях можно сканировать чек после покупки и получать кешбэк. Он начисляется в приложении и его можно вывести на банковскую карту или на телефон.

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#покупка
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Россияне стали чаще покупать один крепкий алкогольный напиток
15 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В январе-июле россияне стали всё чаще покупать коньяк.
Розничные продажи этого алкогольного напитка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Прайм», ссылаясь на материалы Росалкогольрегулирования.
 
За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
 
Изменения не коснулись водки — 43,039 млн против 43,06 млн декалитров в 2022 году.
 
Продажи виноградных вин за январь-июль выросли на 5% (до 32,177 млн декалитров), шампанских и игристых вин продали больше на 8,7% (до 10,482 млн декалитров).

Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов. 

По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить на всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#алкоголь
#россия
#покупатели
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