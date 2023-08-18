В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу

Фото: IStock/Margarita Orlovskaia
До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По словам специалиста, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться проблемы с доставкой. Всё потому, что такие товары обладают сезонностью, поэтому накануне 1 сентября может наблюдаться как увеличение стоимости, так и определённый дефицит.
Павлов напомнил и о качестве товаров. Он призвал родителей проверять маркировку на одежде и обуви, чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.
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«Все товары для учёбы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определённый ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное», — сказал эксперт.
«При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведённая, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения “Честный знак”, там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности. Рекомендуется также избегать синтетических материалов при выборе одежды, в частности, нательного белья. И не покупать одежду в сомнительных местах», — подчеркнул специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова