В Союзе потребителей раскритиковали идею маркировать вредную еду

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«Я боюсь, что большую часть прилавков придется промаркировать, начиная с фастфуда и заканчивая различными солёностями, жирностями и так далее. Это сложный вопрос, на который в профессиональной среде нет научного мнения <…> К тому же, это может негативно сказаться на психоэмоциональном настроении граждан», — сказал Койтов.
«Была инициатива: давайте промаркируем полезные продукты, те, которые не содержат ГМО, каких-то химических добавок. Их было не так много, но какие-то позиции предлагались. и вот тут я очень даже здраво воспринял и поддержал», — добавил специалист.Читайте также:
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