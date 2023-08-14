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В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен

Союз потребителей: Минпромторг идёт на поводу у торговых сетей, которые скрывают рост цен
14 августа 2023, 12:22

Фото: IStock/sergeyryzhov

Депутаты Госдумы предложили обязать магазины указывать цену на товары за 1 кг и 1 л, чтобы не допустить манипуляций с упаковкой. Однако Минпромторг увидел в идее риск повышения цен. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил «Радио 1», что ведомство просто идёт на поводу у ритейлеров, которые боятся показать правду.

По словам специалиста, законопроект об указании цены за литр и килограмм товара производителями необходим, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
Пётр Шелищ подчеркнул, что стоимость товаров не изменится, покупатели лишь увидят, насколько на самом деле выросли цены.
«Минпромторг идёт на поводу у торговых сетей, которые не хотят пересматривать ценники, потому что на самом деле это скрытый рост цен. Покупателям сразу станет видно, что цены растут. Торговые сети не хотят этого делать, потому что их за это ругают власти, пускают на них ФАС с проверками по факту роста цен», — сказал Пётр Шелищ.
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#минпромторг
#фас
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#люди
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Мировые цены на рис могут установить новый рекорд
14 августа 2023, 12:08

Фото: istockphoto/piotr_malczyk

Причиной роста цен станут наводнения в Китае, из-за которых затопленными оказались основные сельскохозяйственные регионы страны.
CNBC сообщает, что северо-восточный китайский регион пострадал из-за тайфуна «Доксури». Три провинции, на которые приходится 23% производства риса, оказались затоплены: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян. Таким образом урожайность зерновых снизится в течение года. Но говорить о точном масштабе ущерба пока не получится: после «Доксури» КНР ждёт наводнение из-за тайфуна «Ханун».
 
Сокращение производства приведёт к тому, что стоимость зерна в Китае поднимется. В случае, если собственные урожаи будут недостаточными, Китаю придётся импортировать рис, что приведёт ещё к большему росту цен в мире. Стоимость зерна выросла  до максимума почти за 15 лет. К примеру, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну. Это рекорд с октября 2008 года. За последний год его стоимость выросла почти на 50%.
 
Стоимость риса растет на фоне запрета индийских властей на вывоз зерна всех сортов кроме басмати. Эмбарго касается примерно 80% поставок. Вместе с этим в других азиатских странах сокращают выделенные под рис площади из-за засухи. Фермеров поощряют, если они экономнее расходуют воду— сажают меньше урожая или переходят на выращивание культур, не требующих обильного полива.

Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».

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#цена
#продукты
#китай
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В России урожаи оказались под угрозой из-за погоды
14 августа 2023, 10:06

Фото: IStock/AlexRaths

Летом нынешнего года урожаи в России частично оказались под угрозой из-за погоды.
«Известия» пишут, что, по данным Торгово-промышленной палаты, в Поволжье и Сибири сильная засуха, которая повлечёт снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур.
 
Эксперты отмечают, что в большинстве аграрных регионов опасные погодные события не затронули целые регионы и не привели к тотальным убыткам.
 
«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», —рассказал президент НСА Корней Биждов.
На первую декаду августа собрали 400 тысяч тонн продукции открытого грунта — на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Но тем не менее жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Тревогу вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где установилась сильная жара и наблюдается дефицит влаги.

Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.

Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана.

По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных
#урожай
#россия
#продукты
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ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных
14 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Chalabala

В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.
«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».
Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные», —сказал заместитель председателя Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Также Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста стоимости свинины и курицы у отечественных производителей.

Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе.

ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.

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#фас
#цены
#генпрокуратура
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Любимый продукт россиян станет дороже
«Ъ»: Майонез в России подорожает на 5-12 процентов из-за роста цен на яйца и масло
14 августа 2023, 07:46

Фото: Liudmila_Chernetska

Крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».
Источники «Ъ» в крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).

Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

В свою очередь, в российском Минсельхозе на обоюдную обеспокоенность ритейлеров и покупателей заверили, что у властей хватает инструментов, чтобы сдержать продовольственную инфляцию. Аналитики также считают, что грядущее повышение не станет слишком заметным, поскольку майонез в России потребляется стабильно, а не время от ​времени.

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#цены
#продукты
#масло
#яйца
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«Известия»: Минпромторг выступил против закона о «честных» ценах за килограмм и литр
14 августа 2023, 05:07

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Министерство промышленности и торговли РФ раскритиковало предложение обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры (килограмм или литр), так же известное, как «закон о честной цене». Ведомство готово заблокировать этот проект до доработки, сообщают 14 августа «Известия».
В письме, которое ведомство отправило в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента России, отмечается, что принятие «закона о честной цене» с последующим обязательным перерасчётом веса и объёма продуктов отразится на итоговом ценнике.

Для таких же продуктов, как, например, чай или жевательная резинка, указание цены за килограмм или литр и вовсе лишено смысла. Поэтому поддержать данный законопроект Минпромторг РФ не может.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за литр и килограмм товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.

В магазинах появятся цены за килограмм и литр
«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил парламентарий. 

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#минпромторг
#законопроект
#цены
#торговля
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Минсельхоз: В России снизились цены на картофель, масло и соль
13 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

В России значительно подешевели картофель, масло и соль. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Несмотря на то, что средняя стоимость обеда из картофельного пюре и мясных котлет достигла максимальной отметки в 254,54 рубля, сам картофель подешевел на четверть. По сравнению с прошлогодними показателями за начало августа, он стал дешевле на 23,5%.

Кроме того, снизились цены на сливочное и подсолнечное масло на 1,8% и 13,8% соответственно. А цена на соль уменьшилась на 0,2%.

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#картофель
#масло
#соль
#снижение
#цена
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Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
11 августа 2023, 17:33

Фото: istock/MJ_Prototype

С 1 сентября аптеки при продаже некоторых препаратов будут обязаны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта.
РИА Новости, ссылаясь на Росздравнадзор, пишет, что данная норма затронет льготные лекарства и те, что продают онлайн по рецепту.
 
Также новые правила будут распространятся на таблетки, которые подлежат предметно-количественному учёту.
 
«Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке требуется предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат», — подчеркивают в Росздравнадзоре.
Ранее сообщалось, что введение акциза на этанол неминуемо приведёт к росту цен в аптеках.

Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.

Также потребителей предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.

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#лекарства
#рецепты
#аптеки
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Россиянам раскрыли, как правильно выбирать люстру
Строительный эксперт Васильев рекомендовал учитывать площадь помещения
11 августа 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/petrenkod

Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что при выборе люстры нужно учитывать охват площади освещения, а также высоту, размеры и подходящую под дизайн модель.
«Общую мощность для конкретного помещения можно рассчитать по следующей формуле: площадь помещения умножить на рекомендуемый показатель мощности. Если потолки выше трёх метров, то получившуюся мощность нужно умножить ещё как минимум на 1,5, так как высокие потолки «съедают» часть света», — пояснил в беседе с NEWS.ru Васильев.

Кроме этого, надо учесть и форму люстры, материал, из которого изготовлены плафоны, поскольку они также влияют на освещение.

Васильев отметил, что тёмные стены, потолок, их неровные поверхности хуже отражают свет.

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#освещение
#свет
#ремонт
#мебель
#рекомендации
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100 тыс подмосковных многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму
11 августа 2023, 17:09

Фото: Минсоцразвития МО

Более чем 100 тысячам многодетных семьям Подмосковья проактивно перечисли выплаты на школьную форму. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Свыше 100 тыс многодетных семей получили выплату на школьную форму – 3 тыс рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс рублей на каждого школьника», – пояснила министр.
При этом выплату в увеличенном размере – 17 тыс 277 рублей – получили семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. 
 
Болатаева напомнила, что в Подмосковье также поддерживают семьи с детьми-инвалидами. Им автоматически выплатили по 13 тыс рублей на школьника.
 
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке

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#минсоцразвития мо
#многодетная семья
#выплаты
#школа
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников