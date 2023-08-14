В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен

Депутаты Госдумы предложили обязать магазины указывать цену на товары за 1 кг и 1 л, чтобы не допустить манипуляций с упаковкой. Однако Минпромторг увидел в идее риск повышения цен. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил «Радио 1», что ведомство просто идёт на поводу у ритейлеров, которые боятся показать правду.