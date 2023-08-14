В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен

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Депутаты Госдумы предложили обязать магазины указывать цену на товары за 1 кг и 1 л, чтобы не допустить манипуляций с упаковкой. Однако Минпромторг увидел в идее риск повышения цен. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил «Радио 1», что ведомство просто идёт на поводу у ритейлеров, которые боятся показать правду.
Пётр Шелищ подчеркнул, что стоимость товаров не изменится, покупатели лишь увидят, насколько на самом деле выросли цены.
«Минпромторг идёт на поводу у торговых сетей, которые не хотят пересматривать ценники, потому что на самом деле это скрытый рост цен. Покупателям сразу станет видно, что цены растут. Торговые сети не хотят этого делать, потому что их за это ругают власти, пускают на них ФАС с проверками по факту роста цен», — сказал Пётр Шелищ.Читайте также:
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