В Союзе потребителей объяснили, почему Минфин не разрешит бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

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По словам специалиста, несколько лет назад для бизнеса на такую благотворительную продукцию существовал налог на прибыль. Считалось, что предприниматели все равно получают прибыль со своих благотворительных акций. Тогда Минфин отменил налог, однако отказаться от НДС в министерстве боятся до сих пор.
«НДС для Минфина – это священная корова, которую они боятся трогать. Но аргументировать свой страх они практически не могут. Они считают, что ели отменить сейчас НДС, потом появится множество дополнительных отраслей, которые будут ради каких-то благих целей отменять НДС», — сказал Пётр Шелищ.Однако он добавил, что уничтожать и утилизировать неправильно. Во-первых, это вредно для окружающей среды. А во-вторых, часто такая продукция идет на черный рынок, где просроченные продукты продают людям.
«Откуда взялись эти наггетсы в Красноярском крае, которые шли в шаурму и которыми потом отравились люди? Курятина в торговле не была, она у производителей застряла, и производитель начал ее списывать. По документам это уничтожение, но на самом деле это все расходуется по рыночкам. Это происходит потому, что гораздо дешевле заплатить за утилизацию даже, чем заплатить НДС 10 или 20 процентов», — добавил председатель Союза потребителей России.Ранее в Союзе потребителей РФ рассказали, как не отравиться в общепите.