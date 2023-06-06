В Союзе потребителей рассказали, как защитить себя от опасного алкоголя

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«Первое, что бы я посоветовал покупать продукцию известных, крупных производителей в торговых сетях. Все случаи отравлений обычно происходят у мелких производителей. Хотелось бы, конечно, поддержать малый бизнес, но у крупных производителей таких рисков нет», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Щелищ.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин заявил, что для предотвращения отравления алкогольными напитками при желании выпить приобретать продукцию необходимо только в проверенных, хороших магазинах, пить умеренно, дозированно и нечасто. Он также добавил, что наиболее действенным методом не отравится алкоголем является исключение его употребления насовсем.