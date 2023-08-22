«Ведомости»: Бренд Uniqlo окончательно ушёл из России

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Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёров компании. Теперь площади, которые ранее занимал всемирно известный бренд одежды, отойдут другим ритейлерам.
«Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — отмечает издание.По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, можно считать, что Uniqlo прекратила всю свою коммерческую деятельность на территории РФ. Компания уволила весь персонал с выплатой им по 11 месячных окладов и перевела японских менеджеров в другие страны.
Ранее сообщалось, что в России люди стали массово покупать товары брендов, которые ушли из РФ, через посредников. В первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тысяч. Кроме IKEA байеры покупают для клиентов такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike.
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В России люди стали массово покупать товары брендов, которые ушли из РФ, через посредников
Артем Путинцев