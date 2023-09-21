«Ведомости»: Картофель нового урожая упал в цене почти на 30% за месяц

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В России резко обвалились цены на картофель нового урожая. В конце августа картофель стоил 19 рублей за килограмм, что составило 27% снижения от цены на конец июля.
Информацию сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября.
Годом ранее стоимость картофеля составляла 36 рублей за килограмм. Статистика отображает стоимость немытой картошки, которую производители предлагают торговым сетям в мешках по 25 кг.
Причиной падения стоимости корнеплодов стал высокий урожай, который спровоцировал переизбыток картофеля на рынке. Об этом рассказала Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза.
По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 миллиона тонн картофеля — на 4,5 % больше, чем в прошлом году.
Ранее АККОР сообщал о росте цены на свинину на 10-20%. Также генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщал о возможном росте цент на яйца на 15%.
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Годом ранее стоимость картофеля составляла 36 рублей за килограмм. Статистика отображает стоимость немытой картошки, которую производители предлагают торговым сетям в мешках по 25 кг.
По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 миллиона тонн картофеля — на 4,5 % больше, чем в прошлом году.
Ранее АККОР сообщал о росте цены на свинину на 10-20%. Также генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщал о возможном росте цент на яйца на 15%.
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Алина Юрчак