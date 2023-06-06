Ветеринар Наумова назвала идеальный домик для кошки

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«Обратите внимание на древесину — экологически чистый материал. Важно, чтобы её обработали антисептиками, защищающими от грызунов и вредителей. В качестве отделки можно использовать материалы, такие как ткань, ковёр или кожа, поскольку они могут поглощать запахи, и их нужно регулярно чистить и дезинфицировать», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.
Ранее ветеринар Богдан Галкин назвал самые умные породы собак, к которым отнёс лабрадора-ретривера, голден-ретривера и немецкую овчарку. Кроме того, в рейтинг самых умных пород с четвёртого по шестое место ветеринар поставил пуделя, бордер-колли и сенбернары. У последних, в свою очередь, генетически заложена забота о людях, отлично развита память, помимо этого, собаки дружелюбно относятся к другим животным.