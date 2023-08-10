Вице-спикер Чернышов предложил ввести страхование капитального ремонта в России

Фото: Istock/Oleg Elkov
Российские управляющие компании могут обязать страховать результаты работ в рамках капитального ремонта, исправлять недочёты подрядчикам придётся за свой счёт.
Данный законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ в скором времени внесут в Госдуму.
В данный момент у 30% жителей столицы есть претензии к подрядчикам. 20% работ в регионах выполнены с нарушениями, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья. Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.
Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».
Читайте также:
В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт
Россияне стали тратить больше средств из краткосрочных займов
В данный момент у 30% жителей столицы есть претензии к подрядчикам. 20% работ в регионах выполнены с нарушениями, пишут «Известия».
«Законопроект позволит достигнуть следующих целей: оперативно за счет страховки устранять любые недочеты и создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать», – говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.Данная инициатива нашла поддержку в «Единой России», Всероссийском союзе страховщиков, Торгово-промышленной палате и «Деловой России». Но эксперты не исключают и такого варианта: страховку придётся оплачивать жителям домов самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья. Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.
Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».
Читайте также:
В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт
Россияне стали тратить больше средств из краткосрочных займов
Мария Фирсова