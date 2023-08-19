Владелец кофе Jacobs перестанет продавать продукцию брендов Tassimo и Moccona в России

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Производитель чая и кофе JDE Peet''s, которому принадлежат бренд Jacobs, перестанет продавать в России Tassimo и Moccona.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона, сообщает, что убрать из России бренд Jacobs планируется к концу 2023 года. На смену бренду придёт Monarch.
Ранее сообщалось, что производитель кофе марок Jacobs, L''''Or, Tassimo и Douwe Egberts — компания JDE Peet''''s — до конца года прекратит продажу западных брендов кофе и чая в России. На местном рынке останутся только локальные марки.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.
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«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — пишет газета.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.
«Потеря любого рынка для крупных компаний – это всегда проигрыш перед конкурентом, это значит, что место займёт кто-то другой. Завоевав рынок, его гораздо легче потом удерживать, это даёт дополнительные конкурентные преимущества. В случае же ухода, рынок будет перераспределён, место этой компании могут занять китайские или российские производители», — заявил Дмитрий Пищальников.Эксперт отметил, что изменения в работе компаний не приведут к глобальному росту цен на кофе в России. Однако на несколько процентов стоимость зёрен может вырасти из-за высокого курса доллара.
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Мария Фирсова