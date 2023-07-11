Диетолог Павлюк напомнила об опасности шоколада

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Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. О том, почему не стоит в это день злоупотреблять количеством съеденного шоколада, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк.
«Шоколад бывает разный, темный, молочный и белый. Чем меньше в нем добавок, тем лучше. Темный шоколад полезнее для здоровья, чем молочный. Наиболее идеально, чтобы в шоколаде был кокао-порошок, какао- масло и небольшое количество сахара. Чем меньше сахара в продукте, тем лучше для организма. Большое количество сахара в шоколаде, это его основной минус, который может навредить организму», - отметила эксперт.
При этом, по мнению стоматологов, шоколад менее опасен для зубов, чем другие сладости. Масло какао обволакивает зубы тонкой пленкой и препятствует разрушению эмали.
«Действительно, у шоколада есть и положительные качества. Дело в том, что какао-порошок, как и какао-масло в умеренном количество полезны для здоровья. Они могут обогатить рацион, от какао есть польза и для головного мозга, и для сердечно-сосудистой системы, и для углеводного обмена. Однако, не то, что польза, но и вреда от него точно нет. Точной дозировки, сколько можно шоколада употреблять, в науке нет, примерно это 5-10 грамм, но в некоторых исследованиях есть и цифры побольше. Но для городского человека с маленькой активностью безопасное количество — это 5-10 грамм, одна или две дольки из плитки, которые будут употребляться вместе с пищей», - заключила врач-диетолог Наталья Павлюк.
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Дана Игумнова