Wildberries объяснил введение комиссии особенностями технологического процесса

Фото: istockphoto.com/Guillaume
В пресс-службе Wildberries заявили. Что введение дополнительной комиссии при оплате картами западных платежных систем Visa и Mastercard вызвано особенностями операционно-технологического процесса.
«Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции», — отметили в беседе с NEWS.ru представители маркетплейса.
При этом, в пресс-службе подчеркнули, что у покупателей есть иные способы оплаты товара без комиссии: по картам платежной системы МИР, системе быстрых платежей или через сервис SberPay.
Читайте также:
Генпрокуратура РФ проверит законность введения Wildberries комиссий
Депутат Делягин назвал грабежом новую комиссию Wildberries
Юрист раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок
Мелисса Тимофеева