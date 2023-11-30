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Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили.
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