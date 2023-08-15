X5 Group купила сеть «Виктория»

В условиях, когда всё вокруг дорожает, приходится экономить буквально на всём, в том числе и на покупке продуктов питания. Как тратить на еду меньше денег, но чтобы качество продуктов не падало? Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман.