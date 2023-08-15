X5 Group купила сеть «Виктория»

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Компания X5 Group официально завершила сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория».
Об этом ретейлер уведомил Федеральную антимонопольную службу.
Ранее «Виктория» принадлежала ГК «Дикси». В сделку не попали магазины в Долгопрудном. Они переданы третьим лицам, чтобы соблюсти требования ФАС.
Сумма сделки не разглашается.
Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных. В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.
Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.
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Ранее «Виктория» принадлежала ГК «Дикси». В сделку не попали магазины в Долгопрудном. Они переданы третьим лицам, чтобы соблюсти требования ФАС.
«После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключённые торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ», —сообщили в ФАС.X5 Group распространила действующие ограничения наценок в своей сети на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево».
Сумма сделки не разглашается.
Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных. В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.
«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».
Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.
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Мария Фирсова