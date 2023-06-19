ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения

Фото: Фотобанк Московской области
Живущие там россияне могут позволить себе в полтора-два раза больше товаров и услуг, чем среднестатистический житель других субъектов РФ
Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва стали лидерами рейтинга российских регионов с наибольшими доходами населения, сообщает РИА Новости. Их жители в сравнении со среднестатистическим представителем других субъектов РФ могут позволить себе в среднем в полтора-два раза различных товаров и услуг.
Помимо ЯНАО, НАО и Москвы в первую пятерку вошли еще пара «северных» регионов, а именно Чукотский автономный округ и Магаданская область. Таким образом, в лидерах, если не считать российской столицы, оказались лишь регионы, богатые природными ресурсами: нефтью, газом, золотом.
На последнем же месте рейтинга по соотношению медианной зарплаты к стоимости набора товаров оказалась Ингушетия.
Ранее российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в некоторых регионах
Помимо ЯНАО, НАО и Москвы в первую пятерку вошли еще пара «северных» регионов, а именно Чукотский автономный округ и Магаданская область. Таким образом, в лидерах, если не считать российской столицы, оказались лишь регионы, богатые природными ресурсами: нефтью, газом, золотом.
Ранее российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в некоторых регионах
Артем Путинцев