«Яндекс.Такси» тестирует запрет на подачу такси в места, где нет стоянок

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать в столице новый алгоритм, который не позволяет вызывать машину в места с неразрешенной стоянкой.
Об этом пишет РБК. Теперь, если клиент вызовет такси на улицу с оживлённым движением и с ограничением на стоянку автомобилей, приложение предложит ему дойти до точки, где данного запрета нет.
В сервисе уточняют, что функция была внедрена несколько недель назад, но пока зона её работы распространяется только на несколько улиц, в их числе Новый Арбат. В ближайшее время радиус действия такого нововведения расширят.
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«В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир — с комфортом сесть в автомобиль», — объяснили в «Яндексе».
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Мария Фирсова