Юрист раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
При покупках на Wildberries с помощью карт Visa и Mastercard с 9 октября взимается комиссия в размере 3%. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.
Юрист компании «Сахаров и партнеры» Никита Истомин отметил, что закон не запрещает вводить компаниям комиссию для покупателей. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что оспорить нововведение можно попытаться через Роспотребнадзор.
Юрист напомнил, что ранее маркетплейс вводил комиссию за возврат товаров, что тоже можно прировнять к комиссии.
Wildberries введет защиту от «случайных» заказов
Маркетплейсы раскрыли готовность делать выплаты в пользу «Почты России»
Путин поручил обеспечить работу российских маркетплейсов за рубежом
«Надо оспаривать в контексте Закона о защите прав потребителей, но я даже не помню такую норму, которая ограничивала бы продавца в установлении какой-либо комиссии. Может быть, Роспотребнадзор будет рассматривать это как положение, ущемляющее права потребителей», — сказал специалист.
«Wildberries – это обтекаемо спорна компания с точки зрения защиты прав потребителей, потому что это не единственная плата, которую они вводили. До этого они вводили плату за возврат, и очевидно, что у них были беседы с Роспотребнадзором, так как эти платы потом были убраны. Просто компания так ведет свой бизнес», — добавил Никита Истомин.Читайте также:
Wildberries введет защиту от «случайных» заказов
Маркетплейсы раскрыли готовность делать выплаты в пользу «Почты России»
Путин поручил обеспечить работу российских маркетплейсов за рубежом
Екатерина Шмакова