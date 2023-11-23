Юрист Соловьёв призвал сосредоточиться на изменении требований к продукции

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что нечитаемые этикетки на товарах действительно являются проблемой, однако лучше в таком случае сосредоточиться на изменении требований к продукции.
«Нечитаемые этикетки на товарах действительно создают неудобства потребителям и зачастую помогают производителям скрыть не совсем качественный состав продукции. <…> Целесообразно сосредоточиться на изменении требований к самой продукции, создании новых ГОСТов, лабораторий и экспертных центров, которые бы следили за их соблюдением», — заключил в беседе с RT Соловьёв.
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