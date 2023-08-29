Руководитель Национальной мясной ассоциации Юшин опроверг информацию о подорожании шаурмы

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В сентябре ожидается повышение цен на шаурму в среднем на 10-15% из-за подорожания курицы. Об этом «Известиям» сообщили в торговых сетях, занимающихся продажей фастфуда.
При этом, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, сообщив о снижении цен на мясо птицы.
Он уточнил, что в период с начала 2022 по апрель 2023 года наблюдалось снижение цен на курицу. Затем начался летний сезон отпусков, в связи с чем цены стремительно поползли вверх. Это традиционная динамика.
Он отметил, что, по сравнению с мировыми показателями, цены на мясо в России гораздо ниже. Это подтверждает высокий процент экспорта на фоне минимального импорта, поскольку иностранные компании не способны конкурировать с российскими низкими ценами.
Также эксперт рассказал, что наблюдается рост расходов на производство. В первую очередь это касается больших затрат на биологическую безопасность, в частности на избежание попадания на птицефермы птичьего гриппа. На это ежегодно компаниями-производителями тратятся миллиарды рублей.
Однако, несмотря на сообщения о стремительном росте цен на мясо, Юшков успокоил потребителей, приведя статистику Росстата.
В заключение беседы с «Радио 1» эксперт заявил, что спрос на курицу по-прежнему остаётся высоким. В России наблюдается рекордное потребление этого мяса – более 80 кг на человека в год.
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Он уточнил, что в период с начала 2022 по апрель 2023 года наблюдалось снижение цен на курицу. Затем начался летний сезон отпусков, в связи с чем цены стремительно поползли вверх. Это традиционная динамика.
«Я не знаю, зачем поднимать этот шум. Тем более, что ещё на прошлой неделе цены на мясо курицы пошли вниз, потому что сезонный спрос к сентябрю, как правило, спадает», – заявил Юшин.
Он отметил, что, по сравнению с мировыми показателями, цены на мясо в России гораздо ниже. Это подтверждает высокий процент экспорта на фоне минимального импорта, поскольку иностранные компании не способны конкурировать с российскими низкими ценами.
Также эксперт рассказал, что наблюдается рост расходов на производство. В первую очередь это касается больших затрат на биологическую безопасность, в частности на избежание попадания на птицефермы птичьего гриппа. На это ежегодно компаниями-производителями тратятся миллиарды рублей.
Однако, несмотря на сообщения о стремительном росте цен на мясо, Юшков успокоил потребителей, приведя статистику Росстата.
«Свинина за 8 лет подорожала на 15% при продовольственной инфляции в 60%. Какой ещё товар подорожал у нас всего на 15%? Курица тоже у нас стоит относительно недорого, дешевле, чем в опте. Да, цены действительно росли, но зачем сравнивать с самыми низкими ценами? Возьмите среднегодовые и увидите, что динамика не такая и страшная», – рассказал Юшин.
В заключение беседы с «Радио 1» эксперт заявил, что спрос на курицу по-прежнему остаётся высоким. В России наблюдается рекордное потребление этого мяса – более 80 кг на человека в год.
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Анастасия Чинкова