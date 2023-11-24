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За три года существования платформа «Мой экспорт» собрала 23 000 пользователей

24 ноября 2023, 14:12
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

За три года существования цифровая платформа «Мой экспорт» собрала более 23 тысяч пользователей, об сообщает «Российский экспортный центр».
Цифровая платформа, которая позволяет предпринимателям получить доступ к услугам, необходимым на всех этапах экспортного цикла, была создана 26 ноября 2020 года. Тогда её пользователям было доступно только 14 услуг, а уже сегодня их количество достигло 116.

«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70 процентов. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг», — прокомментировала развитие платформы генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина.


Напомним, ранее стало известно о появлении новой опции на онлайн-платформе «Моем экспорте». С октября 2023 года все её пользователи получили возможность размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах.

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#платформа
#онлайн
#пользователи
#развитие
#экспорт
#предприниматели
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Дизайнер Кузнецова заявила о главных антитрендах в новогоднем декоре
24 ноября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/DmitriiSimakov

Профессиональный дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Ксения Кузнецова рекомендовала к предстоящему Новому году отказаться от традиционных европейских, скандинавских мотивов с имбирными человечками, оленями и пр.
Она отметила, что в этом сезоне уместно использовать в интерьере такие атрибуты, как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обёртках.

«Рекомендую декорировать жилище точечно, определив несколько зон, где декор будет уместным и подчеркнёт вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская — те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати. И сам праздничный стол с блюдами и сервировкой играет в визуальном восприятии не последнюю роль, поэтому отталкивайтесь в украшении зоны, где соберутся гости», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецова.

По её мнению, также не стоит перебарщивать с гирляндами в доме.

А до этого россиянам рассказали, какие продукты подорожают к новому году. Так. Специалисты считают, что цены на некоторые товары поднимутся в преддверие праздника на 5-7%. Как пишет utro.ru, к таким продуктам относятся красная икра, яйца, колбасы, сливочное масло, красная рыба, алкоголь, а также шоколад и консервы.

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#продукты
#жилище
#цены
#дизайн
#новый год
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Названы даты открытия магазинов пришедшего на смену Decathlon бренда
Первые магазины на месте Decathlon начнут работу в конце ноября — начале декабря
24 ноября 2023, 11:32

Фото: istock / JackF

Сеть спортивных магазинов Desport, которые пришли на замену ретейлеру Decathlon, начнет работу в РФ до конца 2023 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Российской Федерации Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — сообщил замглавы министерства.
Отчаивается, что до конца этого года постепенно откроются 30 магазинов. Ассортимент будет постепенно увеличиваться за счет собственных марок сети и других известных производителей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазины
#счёт
#рф
#склад
#проверки
#рынок
#радио
#электросталь
#сотрудники
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Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году
23 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/Darkwisper

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлогодним периодом.
«Икрой, прежде всего, красной, обычно начинают интересоваться к Новому году. И традиционно к Новому году она дорожает. В этом году подорожание составит порядка 5-10% по отношению к прошлому году. Уже сейчас мы видим, что килограмм красной икры горбуши последней путины стоит от 7 тыс. рублей, красная икра нерки – от 9 тыс.» – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

При этом, эксперт отметил, что более дешёвую икру, зачастую встречающуюся на рынке, нужно проверять на сроки отлова (она может быть прошлогодняя, а не свежая), а также на подлинность, поскольку можно нарваться на фальсификат.

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#рынок
#красная икра
#цена
#потребитель
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Киберэксперт Хантемиров предупредили о DDoS-атаках в «чёрную пятницу»
23 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Генеральный директор специализирующейся на отражении DDoS-атак компании Рамиль Хантемиров заявил об ожидаемом росте числа хакерских взломов российских онлайн-магазинов и маркетплейсов во время «чёрной пятницы».
По его словам, количество DDoS-атак в этот период вырастет минимум на 30-40%. Специалист отметил, что целью кибермошенников является получение выгоды, а мишенью – ритейлеры и мелкие онлайн-магазины.

«Хакеры запускают атаки на ретейлеров с целью вымогательства денег за прекращение DDoS. Обычно они нападают на небольшие интернет-магазины, поскольку у них нет нормальной защиты и они не могут отражать атаки», – пояснил в беседе с Газета.ру Хантемиров.

Кроме того, он отметил, что сами ретейлы могут заказывать хакерские атаки на своих конкурентов для привлечения большего числа клиентов.

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#интернет
#магазины
#онлайн
#хакеры
#кибербезопасность
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Юрист Соловьёв призвал сосредоточиться на изменении требований к продукции
23 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что нечитаемые этикетки на товарах действительно являются проблемой, однако лучше в таком случае сосредоточиться на изменении требований к продукции.
При этом, по его мнению, вопрос с изменениями шрифтов на этикетках продуктов стоит затрагивать в том случае, если это не повлечёт за собой повышения цен из-за издержек производителей.

«Нечитаемые этикетки на товарах действительно создают неудобства потребителям и зачастую помогают производителям скрыть не совсем качественный состав продукции. <…> Целесообразно сосредоточиться на изменении требований к самой продукции, создании новых ГОСТов, лабораторий и экспертных центров, которые бы следили за их соблюдением», — заключил в беседе с RT Соловьёв.

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#продукты
#производители
#гост
#юрист
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Политолог Орлов предложил законодательно увеличить шрифт на продуктах
23 ноября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/lucigerma

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания.
Он пояснил, что многие люди сталкиваются с проблемой мелкого шрифта на упаковках продуктах. Кроме того, по его мнению, сами производители могут использовать такой мелкий шрифт, что даже потребители с хорошим зрением не в состоянии найти необходимую для себя информацию.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности и т. п.), размещаемой на упаковке продовольственной продукции», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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#обращения
#производители
#продукты
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ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза
ОПИ: Патогенные бактерии в пельменях появились из-за моратория на проверки
23 ноября 2023, 11:49

Фото: IStock/Edafoto

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.
Сальмонеллы не раз обнаруживали в российских продуктах. В начале августа Роскачество выявило бактерию в курином фарше. В целом количество нарушений в сфере мясной продукции год к году выросло более чем в два раза, рассказал «Радио 1» председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, основная причина массовых правонарушений – мораторий на проверку бизнеса.
«В сфере мясной продукции год к году нарушения увеличились более чем в два раза, и их продолжают выявлять. Количество фальсификации пищевой продукции по сравнению с прошлым годом выросло больше, чем в четыре раза. Но даже обнаружив факты фальсификации, кишечную палочку, сальмонеллу, листерию, производителя не штрафуют как раньше, у него не изымают продукцию, не приостанавливают деятельность, а выносят лишь предупреждение», — отметил собеседник.
Павлов подчеркнул, что из-за моратория производители недобросовестно относятся к исполнению своих обязанностей, так как не боятся ответственности. Простой потребитель не сможет самостоятельно выявить нарушения, и даже факт отравления не станет причиной для проверки бизнеса.
«С точки зрения моратория проверки проводятся только в случае серьёзного вреда для здоровья, то есть пищевое отравление может и не послужить поводом для проверки», — добавил эксперт.
Собеседник напомнил, что при ухудшении самочувствия после употребления еды, нужно обратиться к врачу и выяснить природу отравления. Если анализы покажут, что отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно писать производителю и обращаться в суд.
«Если будет установлено, что пищевое отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно написать претензию либо производителю, либо продавцу, — они в равной степени отвечают перед потребителем. После того, как ответ на претензию не будет получен или будет отрицательным, можно обращаться в суд по месту жительства», — добавил он.
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#суд
#отравление
#роскачество
#проверки
#потребитель
#нарушения
#продукты
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Специалисты Роскачества обнаружили в пельменях патогенные бактерии
23 ноября 2023, 09:45

Фото: istockphoto/N-sky

Специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.
Всего в ходе исследования было выявлено 13 ТМ с различными нарушениями микробиологических параметров. Некоторые производители оперативно отреагировали на претензии ведомства и сразу же приступили к устранению недочетов в производстве, хранении и транспортировке продукции, передает ТАСС. В итоге у 23% «проблемных» марок пельменей повторная проверка нарушений не выявила. 

Эксперты также обнаружили у 14 торговых марок ингредиенты, не указанные в маркировке. В пельменях присутствовали соевый белок, мясо птицы, крахмал, клетчатка и пищевые добавки. 

Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.

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#проверка
#птицы
#мясо
#эксперты
#специалисты
#нарушения
#производители
#роскачество
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NF Group: На рынок России выйдут 23 новых зарубежных бренда
22 ноября 2023, 06:43

Фото: iStock/electravk

23 зарубежных бренда планируют начать работу на российском рынке, сообщила региональный директор по торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Об этом пишет РИА Новости.
К выходу сейчас готовятся, по словам Хакбердиевой, иранские и китайские бренды, а также представители фирм Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции.

В настоящий момент, по данным аналитиков NF Group, большая часть зарубежных брендов в российских магазинах — из Турции, Белоруссии и Эстонии, а их главным профилем (до 63% общего объёма представленной продукции) являются одежда и обувь.

Сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды. Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.

В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина ранее поясняла, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.

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В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных

С начала 2023 года в России появилось рекордное число иностранных брендов
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