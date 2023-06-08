Жителям Подмосковья рассказали, кому можно бесплатно ездить в аэроэкспрессах

Фото: Аэроэкспресс
При поездке необходимо предъявить документы сотрудникам компании
Дети в возрасте до семи лет могут ездить в поездах и на автобусах «Аэроэкспресса» бесплатно, напомнили в пресс-службе компании. При поездке необходимо предъявить сотрудникам документ, удостоверяющий возраст ребёнка.
Ранее «Радио 1» сообщало о самых необычных вещах, забытых в аэроэкспрессах весной.
«Если в день отправления поезда ребенку исполняется семь лет, проезд для него будет бесплатным. А вот со следующего дня билет придётся приобретать по стандартным тарифам», – подчеркнули в пресс-службе.
Лора Луганская