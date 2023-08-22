10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car

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Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.
При этом, отпечатков пальцев злоумышленник не оставил, что заметно осложняет его поиски.
Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.
Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.
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Евгения Парфентьева