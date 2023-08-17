10 спортсменов из Москвы, включая детей, отравились в Сочи парами хлора в бассейне

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Десять столичных спортсменов госпитализировали после посещения бассейна в сочинском санатории «Аврора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, в оздоровительное учреждение из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров.
По словам источника в Роспотребнадзоре, спортсмены посетили сауну и бассейн, после чего начали жаловаться на слабость, недомогание и кашель. В итоге в санаторий пришлось вызвать сразу три бригады «скорой».
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.
В свою очередь, краевая прокуратура уточнила, что все подростки в итоге были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора». В настоящее время угрозы их жизни не наблюдается.
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По словам источника в Роспотребнадзоре, спортсмены посетили сауну и бассейн, после чего начали жаловаться на слабость, недомогание и кашель. В итоге в санаторий пришлось вызвать сразу три бригады «скорой».
В свою очередь, краевая прокуратура уточнила, что все подростки в итоге были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора». В настоящее время угрозы их жизни не наблюдается.
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Артем Путинцев