11 мигрантов из Африки утонули при попытке перебраться в Европу на лодке

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Не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу, сообщает Nessma.
По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки.
Ранее Погрнастража Польши рассказала, что мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами.
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Ранее Погрнастража Польши рассказала, что мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами.
«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», - заявили в ведомстве.
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Евгения Парфентьева