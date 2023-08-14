11 мигрантов погибли в море Туниса при попытке перебраться в Европу

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11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса при попытке перебраться в Европу, сообщает агентство TAP.
Береговая охрана провинции Сфакс извлекла из воды уже 11 тел мигрантов, которые пытались нелегально переплыть в Европу на лодке. Еще 23 человека спасателям удалось вытащить из воды живыми, 8 считаются пропавшими без вести.
На прошлой неделе не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу. По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки.
Отмечается, что за минувшие полгода правоохранительные органы Туниса извлекли из моря около 900 тел пытавшихся сбежать с материка мигрантов.
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На прошлой неделе не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу. По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки.
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Евгения Парфентьева