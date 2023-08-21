112: В Москве-реке обнаружили тело третьего диггера

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В Москве-реке обнаружено третье тело участника экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, это может быть 15-летняя дочь сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело ещё не обнаружено.
Также, появилась информация о том, что количество диггеров, спустившихся под землю, может доходить до 20 человек. В настоящее время точно известно о трёх участниках: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.).
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 августа, группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Начавшийся ливень резко увеличил уровень воды в водоёмах, из-за чего люди утонули. Специалисты экстренных служб заявили, что в такой ситуации у диггеров не было шансов на спасение.
Кроме того, выясняется, почему организаторы экскурсии не отменили мероприятия на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий.
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Также, появилась информация о том, что количество диггеров, спустившихся под землю, может доходить до 20 человек. В настоящее время точно известно о трёх участниках: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.).
Кроме того, выясняется, почему организаторы экскурсии не отменили мероприятия на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий.
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Анастасия Чинкова