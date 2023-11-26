«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир

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Жертвой стрельбы в городе Алагир (Северная Осетия) стал родной брат главы местного самоуправления Германа Гаглоева Алан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Гагиев был госпитализирован в реанимацию, а полицейские объявили план «Перехват», однако пока он не принёс результатов. Зато удалось установить личность одного из стрелков — им оказался 30-летний Казбек Кулумбеков.
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