«112»: Жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах

Фото: РИА Новости/Ксения Михайлова
Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах, пишет Telegram-канал «112». Предположительно, там уничтожено несколько беспилотников силами системы ПВО.
Telegram-канал Shot также сообщил о двух сбитых дронах в районе села Валуево. По сведениям источника, в оперативные службы поступило сразу несколько обращений от жителей о звуках взрыва, а очевидцы сообщили, что видели падающие обломки. Пожара не последовало, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы.
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