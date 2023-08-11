12 домов после взрыва в Сергиевом Посаде получают горячую воду по временной схеме

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Для 12 многоквартирных домов, оставшихся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, нашли временную схему – подключили их к мобильной котельной. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Котельная разрушена в результате взрыва. Она относилась к заводу и не была в собственности муниципалитета. Без горячей воды остались 12 домов. Нашли временную схему – подключили МКД к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы. До 1 сентября переключим эти дома на действующую котельную рядом», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он добавил, что до начала отопительного сезона власти Подмосковья вместе с Газпромом установят рядом с взорванной котельной блочно-модульные котельные. Они обеспечат теплом и дома, и завод.
Воробьёв объявил, что региональные выплаты семьям погибших составят 2 млн рублей, тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, – 500 тыс рублей. Госпитализированные с переломами получат по 300 тыс, а получившие лёгкие травмы – по 100 тыс рублей.
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Лора Луганская